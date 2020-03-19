Волонтёры бесплатно раздали челябинским пенсионерам антисептик

По словам пресс-секретаря проекта, такие акции планируется проводить и в будущем.

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Доктор Евгений Косовских, руководитель проекта «Другая медицина», и его команда вчера, 18 марта, вышли на улицы Челябинска с благотворительной акцией «Чистые ручки против китайской штучки», в ходе которой раздали пожилым людям антисептические средства, мыло и памятки по профилактике нового вируса от министерства здравоохранения Челябинской области. Корреспондент сайта «Первый областной» связалась с пресс-секретарём проекта Татьяной Авдеевой и узнала, какова цель проекта и планируются ли подобные «выходы» в будущем.

По её словам, пожилые люди в возрасте от 60 лет и старше находятся в большой группе риска по заболеваемости коронавирусом, как уже известно из уст учёных, а размер пенсий не всем позволяет приобрести дорогостоящие антисептики. Поэтому и была придумана подобная акция.

«Мы придумали такое позитивное название нашей акции, чтобы хоть немного отвлечь людей от паники и показать, что, во-первых, сплоченность и дружелюбность должны стоять на первом месте, а во-вторых — и это самое главное — подарить общение и заботу пожилым людям и помочь им необходимыми предметами»,— рассказала Татьяна Авдеева.

Также пресс-секретарь добавляет, что подобные акции, конечно же, будут проводиться в будущем. Но когда точно — пока сказать сложно, поскольку это зависит от многих обстоятельств.

«Мы бросили в нашей группе клич, что если у кого-то есть какие-то запасы антисептиков, которых не жалко, чтобы привозили нам. Но пока никто, конечно, делиться не спешит, поскольку антисептики дорогие. Но мы также сотрудничаем с другими крупными компаниями, может быть, они поделятся с нами на благое дело. И как только мы соберём достаточное количество средства. мы сразу же отправимся с новой акцией»,— добавила Татьяна Авдеева.

Отметим, проект «Другая медицина» одним из первых выступил с такой акцией и хочет стать примером для других городов.