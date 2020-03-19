Продукты в магазины торговых сетей России завозят круглосуточно

Об этом распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Продукцию в торговые сети российских городов начали привозить круглосуточно в связи с тем, чтобы на фоне ситуации с коронавирусом не возникало недостатка как продовольственных товаров, так и товаров первой необходимости. Такое указание дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для того, чтобы не было каких-то перебоев с продовольствием, а также скоплений транспорта на дорогах, мы дали режим круглосуточного завоза продуктов. Особенно это акутально в крупных российских городах, потому что ранее разрешалось завозить только ночью»,— сообщил изданию «РИА Новости» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, на всех границах, включая зарубежных, был введён «зелёный коридор», благодаря которому проводится ускоренное оформление документов на таможне, а значит, никаких перебоев с товарами первой необходимости в магазинах страны не будет.

Также Марат Хуснуллин отметил, что на данный момент сообщений о перебоях в магазинах не поступало, все торговые сети работают в обычном режиме. А некоторые даже в усиленном.

Напомним, распоряжение запустить за таможне «зелёный коридор» дал 17 марта Михаил Мишустин. Подобная «акция» продлится до 17 апреля 2020 года.