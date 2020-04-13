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Губернатор подчеркнул, что решение было принято с учётом времени года и большого количества запросов от жителей области. Доехать до дачи можно либо на личном транспорте, либо на такси. Также будет разрешена работа проката стройтехники и сельхозинвентаря. Это важно для стабильной работы агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности региона, уверен Алексей Текслер.
«С учетом сезонности и большого запроса от граждан с сегодняшнего дня разрешим сменить место самоизоляции, и на легковом автомобиле проследовать на дачные и садовые участки для соблюдения ограничений там. Это может быть такси или личный легковой автомобиль. Также разрешим работу специализированных магазинов, где можно купить рассаду, саженцы, все необходимое для садов и огородов», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Помимо этого в регионе разрешена работа мастерских по ремонту одежды, обуви и ключей. В правительстве подчеркнули, что эти услуги должны осуществляться бесконтактным методом, с соблюдением всех мер профилактики.
Отметим, что по данным на утро понедельника, 13 апреля в Челябинской области выявлено 3 новых случаев заражения