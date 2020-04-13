Южноуральским дачникам разрешили самоизолироваться за городом

Доехать до участка можно на личной машине или такси.



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«С учетом сезонности и большого запроса от граждан с сегодняшнего дня разрешим сменить место самоизоляции, и на легковом автомобиле проследовать на дачные и садовые участки для соблюдения ограничений там. Это может быть такси или личный легковой автомобиль. Также разрешим работу специализированных магазинов, где можно купить рассаду, саженцы, все необходимое для садов и огородов»,

— сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Covid-19

В Челябинской области принято решение разрешить садоводам самоизолироваться на своих дачных участках. Об этом на ежедневном брифинге сегодня, 13 апреля, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Губернатор подчеркнул, что решение было принято с учётом времени года и большого количества запросов от жителей области. Доехать до дачи можно либо на личном транспорте, либо на такси. Также будет разрешена работа проката стройтехники и сельхозинвентаря. Это важно для стабильной работы агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности региона, уверен Алексей Текслер.Помимо этого в регионе разрешена работа мастерских по ремонту одежды, обуви и ключей. В правительстве подчеркнули, что эти услуги должны осуществляться бесконтактным методом, с соблюдением всех мер профилактики.Отметим, что по данным на утро понедельника, 13 апреля в Челябинской области выявлено 3 новых случаев заражения. Всего за время эпидемии в регионе зафиксировано 45 подтверждённых случая, 12 из которых уже вылечились от коронавируса. Ещё у 12 человек этот диагноз условно подтверждён.