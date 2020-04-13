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В Челябинской области принято решение разрешить садоводам самоизолироваться на своих дачных участках. Об этом на ежедневном брифинге сегодня, 13 апреля, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что решение было принято с учётом времени года и большого количества запросов от жителей области. Доехать до дачи можно либо на личном транспорте, либо на такси. Также будет разрешена работа проката стройтехники и сельхозинвентаря. Это важно для стабильной работы агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности региона, уверен Алексей Текслер.

«С учетом сезонности и большого запроса от граждан с сегодняшнего дня  разрешим сменить место самоизоляции, и на легковом автомобиле проследовать на дачные и садовые участки для соблюдения ограничений там. Это может быть такси или личный легковой автомобиль. Также разрешим работу специализированных магазинов, где можно купить рассаду, саженцы, все необходимое для садов и огородов», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Помимо этого в регионе разрешена работа мастерских по ремонту одежды, обуви и ключей. В правительстве подчеркнули, что эти услуги должны осуществляться бесконтактным методом, с соблюдением всех мер профилактики.

Отметим, что по данным на утро понедельника, 13 апреля в Челябинской области выявлено 3 новых случаев заражения Covid-19. Всего за время эпидемии в регионе зафиксировано 45 подтверждённых случая, 12 из которых уже вылечились от коронавируса. Ещё у 12 человек этот диагноз условно подтверждён.