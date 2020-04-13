Гендиректор оборонного предприятия в Трехгорном ушел на самоизоляцию

Он вернулся в регион после лечения.

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Генеральный директор ФГУП «Приборостроительный завод», который находится в ЗАТО Трехгорный, Геннадий Комаров вернулся домой после лечения и ушел на 14-дневную обязательную самоизоляцию. Об этом он сообщил в видео-обращении.

«Буду работать удаленно, на постоянной связи со своими заместителями и руководителями города, решая производственные вопросы», — поделился Геннадий Комаров.

Он призвал все жителей Трехгорного отнестись к происходящему со всей серьезностью, а также быть дисциплинированными и соблюдать все меры профилактики.

«Давайте вместе выполнять все правила и отнесемся с понимаем ко всем тем ограничениям, которые сегодня вынуждены вводить в городе», — подчеркнул Геннадий Комаров.

Напомним, что все три закрытых города в Челябинской области (Трехгорный, Снежинск и Озерск) ввели строгие ограничительные меры на въезд и выезд.

Также на двухнедельную самоизоляцию ушел и губернатор Алексей Текслер после того, как у его пресс-секретаря Сергея Зюся был выявлен коронавирус.

К слову, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам режима обязательной самоизоляции, а также коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.