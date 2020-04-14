«Леруа Мерлен» в Челябинске после всех скандалов официально перешел в онлайн

Торговый зал должен быть закрыт для посетителей.

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Ставший скандальным гипермаркет строительных товаров «Леруа Мерлен», который осуществляет свою деятельность в Челябинске, официально перешел в онлайн.

Первый резонансный случай с федеральной фирмой по продаже строительных материалов произошел в конце марта, уже после введения ограничительных мер на территории Челябинской области магазин продолжил работать и принимать в торговом зале покупателей. Лишь после посещения «Леруа Мерлен» представителями Роспотребнадзора и мэрии, магазин закрыл свои двери и перешел в режим онлайн.

Но после подписания губернатором Алексеем Текслером нового перечня предприятий, которые могут осуществлять деятельность, точка торговли стройматериалами вновь открыла свои двери. Единственным условием было лишь одновременное нахождение не более двухсот человек в зале. Очередь толпилась на улице.

Сегодня, 14 апреля, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук рассказал, что даже при новых правках, есть виды деятельности, которые нельзя осуществлять никому в данное время.

«Работа юридического лица разрешена, самого магазина тоже, они также могут выводить необходимых сотрудников, но открывать торговый зал и пускать туда посетителей нельзя», — заявил Егор Ковальчук.

Он также отметил, что очередная попытка «Леруа Мерлен» работать в прежнем режиме была пресечена сотрудниками Роспотребнадзора и структурами общественной безопасности.

«Есть много торговых сетей в Челябинске, но они почему-то придерживаются установленных правил. Сегодня за этим очень внимательно следят. Розничная торговля пока не является целесообразной. Она является опасной для граждан», — резюмировал заместитель главы региона.

Также на официальном сайте и в соцсетях «Леруа» сегодня появились записи о том, что магазин временно работает в режиме онлайн. Все покупки теперь можно оформить в интернете или же по прямому номеру челябинского магазина.

«Наши сроки доставки и сбора заказов для самовывоза увеличены. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы вы остались довольны нашим сервисом», — написали представители торговой точки.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции, а также режима обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88.