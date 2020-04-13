«Итальянский сценарий не нужен»: Алексей Текслер рассказал о готовности Челябинской области к борьбе с коронавирусом

Губернатор подчеркнул, что пик пандемии в России не пройден.



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Covid-19

«Мы должны понимать, что пик пандемии в нашей стране не пройден, мы готовимся к самым сложным временам. Нашими медиками уже развернуты 1 245 специальных коек для больных коронавирусом в 9 медицинских учреждениях области. Они обеспечены необходимым кислородом, аппаратами ИВЛ, к 24 апреля мы развернем всего около 2500 коек уже на 16 госпитальных базах в 8 муниципалитетах региона. Эти койки с кислородом разворачиваются для тяжело больных. Понадобятся ли эти койки зависит только от нас. „Итальянский“ сценарий нам не нужен»,

— сказал Алексей Текслер на ежедневном брифинге.

В Челябинской области не допустили развития «итальянского» сценария распространения коронавируса. Для этого региональные власти подготовили все необходимые меры, в том числе, снабдили медучреждения специальными койками для больныхи аппаратами ИВЛ. Об этом сегодня, 13 марта, на брифинге рассказал глава региона Алексей Текслер.Губернатор напомнил, что распространяющаяся инфекция невидима, а иногда бессимптомна, и защитить себя и близких можно только находясь дома. Об этом же просят и врачи на плечах которых сегодня — сохранение контролируемого уровня эпидемии.Напомним, что согласно статистики на утро понедельника, 13 апреля, в Челябинской области зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Также условно подтверждено 9 случаев, а 12 человек вылечились от заболевания.