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Губернатор напомнил, что распространяющаяся инфекция невидима, а иногда бессимптомна, и защитить себя и близких можно только находясь дома. Об этом же просят и врачи на плечах которых сегодня — сохранение контролируемого уровня эпидемии.
«Мы должны понимать, что пик пандемии в нашей стране не пройден, мы готовимся к самым сложным временам. Нашими медиками уже развернуты 1 245 специальных коек для больных коронавирусом в 9 медицинских учреждениях области. Они обеспечены необходимым кислородом, аппаратами ИВЛ, к 24 апреля мы развернем всего около 2500 коек уже на 16 госпитальных базах в 8 муниципалитетах региона. Эти койки с кислородом разворачиваются для тяжело больных. Понадобятся ли эти койки зависит только от нас. „Итальянский“ сценарий нам не нужен», — сказал Алексей Текслер на ежедневном брифинге.
Напомним, что согласно статистики на утро понедельника, 13 апреля, в Челябинской области зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Также условно подтверждено 9 случаев, а 12 человек вылечились от заболевания.