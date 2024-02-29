Южноуральским бойцам отправили три «Нивы» на передовую

В машинах поменяли ходовую часть и привели их в технически исправное состояние

Три автомобиля повышенной проходимости «Нива» отправили южноуральским бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Каждая машина готова к работе в нелегких условиях, сообщили в Народном фронте Челябинской области.



«Это „вездеходы“, переданные региональными отделениями государственных органов власти на передовую в соответствии с принятым в июле 2022 года постановлением правительства РФ. Три „Нивы“ — от челябинских отделений Государственной инспекции труда и Росреестра, послужат нашим бойцам в зоне СВО. Каждая машина проверена, обслужена и готова к работе в нелегких условиях», — сказали в пресс-службе.

Эти машины уже отслужили свой срок, но находятся в исправном техническом состоянии. На всех трех автомобилях поменяли ходовую часть, уточнил начальник гаража Александр Романчук. Где-то поменяли электронику.

«Правительство Челябинской области привело автомобили в технически исправное состояние», — уточнили в Народном фронте.

В июле 2022 года было утверждено распоряжение правительства РФ, согласно которому федеральные органы власти, предприятия и госучреждения, находящиеся в их ведении, теперь должны безвозмездно передавать Народному фронту технику для целей выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов. Перечень такой техники утвержден распоряжением.

Машину списывают с баланса государственных органов власти, готовят и отправляют на передовую.

Напомним, город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике продолжат восстанавливать по новому механизму. Строительные бригады будут финансироваться Челябинской областью. Решение об увеличении помощи подшефному городу принял глава региона Алексей Текслер. Об этом рассказал глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.