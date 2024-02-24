Ирина Текслер привезла в военный санаторий одежду и сладости для бойцов СВО

Общественный деятель также поздравила мужчин с Днем защитника Отечества

Накануне, 23 февраля, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер приехала в военный санаторий Чебаркуля, чтобы поздравить бойцов, которые проходят там реабилитацию, с Днем защитника Отечества и передать им необходимые вещи и сладкие подарки, передает ИА «Первое областное».

В военном санатории восстанавливают свои силы не только военнослужащие из Челябинской области, но и со всего Урала и даже других российских регионов.

«Уже не в первый раз привезла одежду и необходимые ребятам вещи — ведь поступают они сюда в одной военной форме. Ну и приятных праздничных сладостей, конечно»,— сказала Ирина Текслер.

Общественный деятель поговорила с бойцами, пожелала им скорейшего выздоровления и поздравила с праздником. Также Ирина Текслер поблагодарила их за то, что они защищают целостность страны и борются с неофашизмом.