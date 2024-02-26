Бойцы в зоне СВО получили от южноуральцев маскировочные сети и автомобиль «Урал»

Им также передали теплые вещи, аптечки и продовольствие

Бойцы на Запорожском направлении специальной военной операции получили гуманитарный груз из Челябинской области. В зону СВО доставили продовольствие, маскировочные сети, эвакуационные тележки, аптечки, теплые вещи, а также автомобиль «Урал», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



В сборе груза участвовали жители Южного Урала. Имущество, необходимое на передовой, доставили руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович и представители благотворительного фонда «Сердце Урала».

Правительство Челябинской области на постоянной основе помогает бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции, а также жителям ЛДНР. Кроме того, налажено взаимодействие с подшефными территориями — городом Ясиноватая и Волновахским районом.

«Уважаемый Алексей Леонидович, хотелось бы вас поблагодарить за помощь, которую вы оказываете нам, людям, которые выполняют боевые задачи на Запорожском направлении. Помощь очень важна, мы очень рады, что вы не забываете нас на гражданке. То, что зависит от нас, мы сделаем», — обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру бойцы на передовой.

Благотворительный фонд «Сердце Урала» из Миасса передал военнослужащим автомобиль «Урал».

«Автомобиль нам нужен, чтобы выполнять боевые задачи, а именно проводить транспортировку личного состава. Спасибо большое! Победа будет за нами!», — поблагодарили за помощь бойцы.

Напомним, 23 февраля прошел четырехчасовой телемарафон «Все для Победы!», организованном телеканалом ОТВ и региональным отделением Народного фронта. В нем принял участие губернатор Алексей Текслер. Он рассказал, какую поддержку оказывают бойцам СВО.