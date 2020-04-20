Южноуральских врачей могут изолировать в гостиницах

Меру примут в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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Медиков Челябинской области могут переселить в гостиницы возле больниц. Мера необходима для недопущения распространения инфекции, а также для защиты близких и родственников врачей будет принята в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.



Мысль о локализации медиков прокомментировал глава региона Алексей Текслер. По его словам, карантин для врачей действительно возможен. Также под изоляцию могут попасть и работники социальных учреждений, но всё будет зависеть от развития COVID-19 в Челябинской области. Тем не менее, уже есть предварительная договорённость с гостиницами.

«Мы видим, как в других городах медиков изолируют, фактически это такой режим карантина для них, чтобы они не общались со своими родными. Мы в том числе провели аналогичную работу с гостиницами, которые находятся недалеко от медицинских учреждении, гостиницы к этому готовы, у них сейчас загрузка 1-3%, поэтому здесь проблем нет, все договорённости есть и в случае неблагоприятного развития ситуации такие решения будут приняты и это касается не только медиков, мы будем постепенно вводить режим карантина для социальных учреждений, здесь эту схему тоже будем вводить»,— рассказал Алексей Текслер.

Отметим, что по оперативным данным на понедельник, 20 апреля, в Челябинской области зафиксировано 97 заболевших коронавирусом. 35 из них вылечились от болезни. Помимо этого, сегодня стало известно от первой гибели связанной с COVID-19. Жертвой стал 66-летний мужчина, у которого помимо коронавируса была последняя стадия рака.