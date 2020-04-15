Врач из Москвы пригласил нарушителей режима самоизоляции в реанимацию

В городской больнице № 52 столицы больных с коронавирусом сейчас почти 500 человек.

Послушать 00:00

Городская больница № 52 первой начала принимать зараженный коронавирусом людей. В настоящее время здесь лечат почти 500 человек. Людей из медучреждения выписывают ежедневно, но на их койки ложатся новые зараженные. В это отделение поступают пациенты с тяжелым течением коронавирусной пневмонии. В больнице 7 этажей, и все они заняты людьми в тяжелом или среднетяжелом состоянии, 73 из них находятся в реанимации. Врач ГБ № 52 Москвы Михаил Кецкало уверен, такого наплыва пациентов можно избежать, соблюдая самоизоляцию.

«У нас есть достаточно большое количество специальной аппаратуры, полный набор медикаментозного лечения, в том числе для почечной терапии, поэтому, если вы не хотите соблюдать режим самоизоляции, если вы не хотите соблюдать те рекомендации, которые нам озвучивает руководство города, то пожалуйста — милости просим к нам в отделение, мы окажем вам полную реанимационную помощь!», — сказал врач анестезиолог-реаниматолог городской клинической больницы № 52 г. Москва Михаил Кецкало в эфире федерального канала.

Пока сил и штата на лечение в этой больнице хватает, но медикам приходится туго. Некоторые медсестры уже несколько недель не были дома. Чтобы оградить своих близких от заражения и обезопасить себя, они вынуждены жить в гостиницах. Врачи призывают: не будьте беспечными, соблюдайте ограничительные меры, болезнь действительно очень тяжелая.