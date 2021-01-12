Южноуральских отельеров за работу без «звезд» накажут рублем

Активнее всего сертификацию проходят в Челябинске, в аутсайдерах — Миасс и Златоуст

Согласно поправкам в административный кодекс Российской Федерации, с 1 января 2021 года отели, гостиницы, хостелы, мотели и загородные базы отдыха должны пройти сертификацию и получить или подтвердить категорию «звездности». В противном случае их ждут штрафы. Для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей, для юридических — от 1/40 до 1/25 суммарного размера выручки за календарный год, но не менее 50 тыс. рублей.



В период пандемии коронавируса, чтобы снизить финансовую нагрузку на и без того пострадавший гостиничный бизнес, правительство России продлило действие ранее выданных сертификатов до 1 марта 2021 года. Кроме того, от административной ответственности пока что освобождены дома отдыха, имеющие менее 15 номеров. Запрет на штрафы для них будет действовать до 1 января 2022 года.



Вместе с этим вступило в силу положение, упрощающее процедуру получения «звезд». Теперь не нужно собирать документы по противопожарной и антитеррористической безопасности, санитарным нормам. Для проведения сертификации и получения «звезд» нужно обращаться в аккредитованные организации.

«Изначально объекту нужно подготовиться к классификации. Я делаю предварительный аудит, пишу список рекомендаций. Далее готовятся средства размещения. Если они соответствуют изначально какой-то категории, для них подготовка бесплатная. Нужно будет заплатить только за саму процедуру классификации. Здесь у каждой аккредитованной организации — это те, кто проводит эти классификации, — свои прайсы. У нас он начинается от 10 тысяч рублей. Это для средств размещения до 10 номеров в категории „без звезд“. То есть чем больше „звезд“, чем больше номеров, тем стоимость процедуры оценки выше»,

— пояснила директор «Уральской гостиничной компании» Екатерина Шандыбина.

По данным Росстата, в Челябинской области работает более 400 мест размещения. Лишь 125 из них прошли процедуру классификации. Еще почти 30 гостиниц получат «звезды» в ближайшее время. Наибольшие сложности при сертификации чаще всего испытывают небольшие отели и загородные базы.



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