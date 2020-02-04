Южноуральских школьников отвезут на экскурсию в «Яндекс»

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

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В Челябинске сегодня состоялся открытый «Урок цифры». Поговорить с южноуральскими школьниками о цифровизации пришли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, министр образования и науки Евгений Кузнецов, министр информационных технологий и связей Александр Козлов, директор по продвижению образовательных инициатив в органах государственной власти ООО «Яндекс» Дмитрий Растворов.

Открытые «Урок цифры» будут проводить с ноября 2019 года по апрель 2020 года. Уже состоялись встречи на тему «Большие данные», а также «Сети, облачные технологии». Сегодня же темой урока стали «Персональные помощники». Встреча прошла в Челябинском областном многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей, но поучаствовать смогли и ученики из областных школ, подключившись к уроку по видеосвязи.

К школьникам обратился глава региона Алексей Текслер, рассказав о том, почему цифровизация необходима для развития нашей области. Также губернатор предложил создать специальный «IT-квартал».

«Мы сейчас активно разрабатываем этот проект. Это вопрос не стройки пространства, это формат образовательной и рабочей среды. Если мы это сделаем вокруг одного из кампусов нашего университета, то мы увлечем в эту атмосферу и студентов. Естественно нам нужны партнеры, поэтому тут присутствует руководство "Яндекса". В ближайшее время мы заключим соглашение. Я уверен, что наши ребята абсолютно достойны того, чтобы получать здесь образование от школьной скамьи до вуза и в дальнейшем работать в этой сфере. Надо создавать среду, чтобы ребятам было интересно и комфортно жить и трудиться. Мы готовим заявку в федеральный бюджет, чтобы продвигать формирование и создание такого центра», — отметил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор пообещал организовать экскурсию для южноуральских школьников в штаб-квартиру «Яндекса».

«Лично я был в некоторых крупных компаниях, с которыми мы ведем переговоры и видел, как у них организовано пространство. Это потрясающе. Когда в абсолютно неформальной обстановке сидят ребята, такое ощущение, что они в игры играют, а они работают. Это просто специфика данной работы. Мне кажется, ребятам было бы интересно. "Яндекс" предложил, мы сделаем группу, может быть не одну и отправим посмотреть», — подчеркнул глава региона.

Как отметил Алексей Текслер, подобные экскурсии будут полезны для ребят, поэтому их постараются организовать совместно и с другими крупными IT-компаниями.