«Яндекс» и Челябинскую область ждет долговременное сотрудничество

Совместная работа будет в сфере развития информационно-коммуникационных технологий.

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13 июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с генеральным директором ООО «Яндекс» Еленой Буниной подписали соглашение о совместной работе в сфере развития информационно-коммуникационных технологий на Южном Урале.

И это сотрудничество поможет региону реализовать большое количество программ, для развития потенциала людей и области.

«Самое важное перейти, конечно, к практической реализации всех наших планов. Действительно, направлений много, ваша компания — лидер, имеется большое количество продуктов и сервисов. Здесь на территории региона их можно развивать и развивать», — поделился Алексей Текслер.

Отмечается, что Челябинская область и «Яндекс» уже связывает долгосрочное сотрудничество. К примеру, на территории региона совместно реализуются несколько сервисов. К ним относятся элемент концепции «Умный город» (на базе «Яндекс. Карты»), который позволяет жителям следить за передвижением общественного транспорта. Также отлично подготавливаются IT-специалисты — бесплатным онлайн-сервисом «Яндекс. Учебник» уже пользуются свыше 8 тысяч учителей и 130 тысяч учеников Челябинской области. А с 2017 года в рамках проекта «Яндекс. Лицей» старшеклассники обучаются программированию в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Кыштыме.

«Мы готовы максимально создавать инфраструктуру для того, чтобы наша молодежь постоянно росла в IT плане, становились настоящими специалистами, мы работаем с нашими вузами, расширяем линейки профессий, которые можно получить. И мы готовы максимально создавать инфраструктуру, чтобы наша молодежь постоянно росла в этом плане, становясь специалистами», — добавил Алексей Текслер.

Помимо этого, «Яндекс» поможет развить и туристический потенциал Южного Урала.

«У нас огромное количество красивых замечательных мест в регионе. У вас есть оболочка, которая позволит нам разместить определенный контент для всех желающих, чтобы не просто узнать, но и увидеть в разных форматах. Можно перечислять и перечислять те конкретные сервисы, которые позволят представить наш регион», — сказал губернатор Челябинской области.

Поэтому теперь в регионе намечены направления дальнейшего сотрудничества, для укрепления и расширения взаимодействия с «Яндексом».