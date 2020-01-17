ВСК делится опытом цифровизации

Председатель Совета директоров Страхового Дома выступил на XI Гайдаровском форуме

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15 и 16 января в Москве состоялся XI Гайдаровский форум «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». В нем принял участие председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, который выступил в экспертной дискуссии «Управление цифровыми экосистемами — закат или трансформация классических корпораций?». Спикеры обсудили перспективы цифровой трансформации бизнеса, развитие экосистем технологическими гигантами и небольшими компаниями и развитие управленческих навыков в цифровую эпоху.

«Даже крупным компаниям сегодня трудно конкурировать технологически с цифровыми гигантами, и для нас критически важно сегодня создать удобную и качественную цифровую инфраструктуру, которая позволит развивать не только свою экосистему, но и быстро встраивать собственные сервисы в уже существующие экосистемы наших партнеров. Для нас важно уметь слышать своего клиента, понимать и предугадывать его потребности. В этом кроется сегодня успех любого бизнеса», — рассказал Сергей Цикалюк.

В Президентской Академии собрались ведущие мировые ученые, политики, представители финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. В программе XI Гайдаровского форума 85 сессий, подготовленных в разных форматах. Все они посвящены обсуждению актуальной российской повестки и влияния на нее мировой ситуации.





По мнению Сергея Цикалюка, сегодня невозможны никакие преобразования и трансформации без изменения самих компаний, в частности, их корпоративной культуры.

«Очень важно понимать роль человеческого капитала, наших талантов. Мы перенимаем опыт ведущих российских и международных компаний по построению рабочих команд и групп, которые занимаются выводом продуктов на рынок и состоят из представителей разных блоков. Это формирует корпоративную культуру и позволяет создавать качественный и проработанный со всех сторон, в том числе IT и потребительских свойств, продукт», — отметил Цикалюк.

СД ВСК в рамках цифровизации предоставляет сервисы, которые позволяют быстро и качественно выводить продукты на рынок, а также развивать системы принятия решений и внедрять машинное обучение.

«Мы используем элементы искусственного интеллекта для персонализации предложения клиентам. В-третьих, мы сегодня активно развиваем наше дистанционное урегулирование для того, чтобы у клиента не было необходимости ехать в офис и он мог урегулировать страховой случай через мобильное приложение или сайт компании. Также сегодня мы продолжаем инвестировать в человеческий капитал. Мы понимаем, и мировая практика это подтверждает, что традиционные каналы продаж и живое общение с клиентами по-прежнему актуальны и будут продолжать пользоваться спросом», — рассказал Сергей Цикалюк.

На форуме председатель Совета Директоров СД ВСК поделился со слушателями и первыми результатами, которых компания достигла, благодаря цифровизации.

«В прошлом году наши продажи через дистанционные каналы достигли 5 млрд рублей. В этом году мы планируем увеличить этот показатель до 8 млрд. Также дистанционным урегулированием пользуется всё большее количество наших клиентов. В прошлом году было урегулировано более 7 500 страховых случаев и эта цифра продолжит расти», — рассказал Сергей Цикалюк.

В дискуссии приняли участие более 150 человек, что говорит о повышенном интересе к теме. Модерировал встречу Александр Филатов, партнер венчурного фонда GenezisTechCapital. Также в дискуссии приняли участие: Сергей Каледжян, декан высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, Михаил Кузнецов, директор Центра системных трансформаций МГУ им. М. В. Ломоносова, Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель Дирекции по экосистеме юридических лиц ПАО Сбербанк, Сергей Качура, генеральный директор ГК «А101 Девелопмент», Елена Шульгина, вице-президент АО «Ситроникс», Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ, Андрей Тамбовцев, генеральный директор АО «Национальный исследовательский институт технологий и связи» и другие.