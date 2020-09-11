Экскурсии в секретную лабораторию «Б» начали проводить в Челябинской области

Заброшенное здание привлекает туристов своей историей.

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В Челябинской области начали организовывать экскурсии в секретную лабораторию «Б», расположенную под Снежинском. 70 лет назад ее открыли по указу Иосифа Сталина, чтобы ученые могли выяснить, как радиация влияет на живые организмы. Проверяли действие на крысах, змеях и мухах.

«Изучить можно было влияние радиации в 12-ом поколении. Они облучали мух радиацией и смотрели. То есть, радиация она же влияет не на нас, не на людей, которые получили эту радиацию. Она будет влиять на наших потомков. У нас не будет внуков. Мы родим детей — нормальных, здоровых. Но внуков мы уже никогда не увидим. То есть идут мутации и природа дает запрет на размножение», — рассказывает владелец старого здания лаборатории Алексей Липатников.

Экскурсии проводят только по зданию, где проживали ученые. Соседний блок, в котором проходили опыты, все еще опасен для людей. В доме же, где они жили, остались лишь отголоски прошлого, например, у Алексея Липатникова сохранилась колба с плодом крысы, который проверяли на мутацию.

После того, как лаборатория была ликвидирована в 1955 году, а работа ученых засекречена, здание превратили в санаторий, после чего в больницу, а еще позже — в детский лагерь. Теперь сюда на экскурсии приезжают туристы. Алексей Липатников мечтает отреставрировать здание и устраивать в нем походы выходного дня. В экскурсию бы включили ночлег в самом здании, катание на плотах и множество интересных историй об этом месте.