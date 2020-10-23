В Златоусте учитель начальных классов выкладывала в сеть провокационные видео с учениками

Девушка пояснила, что ролик выложили, чтобы ее подставить.

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Скандал с учителем младших классов разразился в Златоусте. В Сети опубликовали видеозаписи, на которых девушка-педагог смотрит с учениками в окно, подписанные «Залипаю со спиногрызами». Кроме того, были выложены ролики, где она кривляется под песни с нецензурной бранью.





О том, что провокационные видеозаписи появились в Сети, узнали в администрации МАОУ СОШ № 9 и мэрии.

«В школе было проведено административное совещание с приглашением этого педагога. Она объясняет, что видео выложено с ее личной страницы обиженным другом. Она была предупреждена ранее, что, как и все педагоги, не должна выкладывать вызывающие фото и видеоматериалы в интернет. Учитель от работы отстранена. Написала заявление об увольнении», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в администрации Златоустовского городского округа.

Заявление на увольнение преподавателя подписали накануне, 22 октября.

Отметим, что в 2018 году девушка закончила Златоустовский педагогический колледж. В МАОУ СОШ № 9 она работала с августа 2020 года.