Руководителей компании, строившей гостиницу к саммитам ШОС и БРИКС, обвиняют в неуплате многомиллионных налогов

Прокуратура Челябинской области направила уголовное дело в суд.

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В Челябинске предстанут перед судом руководители компании ООО «Стройсвязьурал 1», обвиняемые в уклонении от уплаты налогов. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя и директора компании, а также замдиректора по правовым вопросам.

«Руководители компании совершили уклонение от уплаты налога на прибыль организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о заключении фиктивных сделок по уступке прав требования денежного долга — дебиторской задолженности коммерческой организации перед ООО „Стройсвязьурал 1“ и отражения в налоговых декларациях заведомо ложных сведений о понесенных расходах», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре региональной прокуратуры.

По данным ведомства, компания не выплачивала налог на прибыль за 2017 и 2018 годы. Сумма, не переданная в федеральный и региональный бюджеты, составила более 27 миллионов рублей.

Имущество обвиняемых, на сумму 4,9 миллиона рублей, было арестовано в ходе расследования уголовного дела. Рассмотреть его предстоит суду Советского района Челябинска.

Напомним, что компания ООО «Стройсвязьурал 1» должна была завершить строительство гостинично-спортивного комплекса на улице Васенко. Здание нужно было подготовить к саммитам ШОС и БРИКС, которые были запланированы на лето 2020 года. Однако работы на объекте остановили, когда мероприятия были перенесены.

Отметим, что, по данным открытых источников, это не первое судебное разбирательство, в котором компания выступает ответчиком. Ранее ее руководителей также обвиняли в уклонении от уплаты налогов.