Южноуральских охотников просят соблюдать осторожность из-за гриппа птиц

Чтобы болезнь не распространялась, необходимо соблюдать профилактические меры.

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В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора напоминают охотникам об угрозе распространения гриппа птиц. Вспышки заболевания зафиксированы на территории регионов России, в том числе и на Южном Урале.

«На территории Челябинской области также в двух населенных пунктах Увельского района действует карантин по гриппу птиц, который был 28 июля выявлен, 1 августа подтвержден лабораторией Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Для охотников сотрудники Россельхознадзора сформировали рекомендации, которые необходимо соблюдать после того, как откроется сезон охоты на дикую птицу.

Для того, чтобы не допустить распространения птичьего гриппа, не следует привозить непотрошеную дичь домой и во двор домов, не кормить домашних животных отходами потрошения дичи, а сжигать их. Всех, кто заметит павшую птицу на водоеме, просят сообщить об этом представителям охотнадзора или ветеринарной службы.