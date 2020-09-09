Раненую птицу нашли на трассе челябинцы

Специалисты считают, что луня контузило.

Послушать 00:00

Дикую птицу обнаружили челябинцы во вторник, 8 сентября, на обочине оживленной трассы в Сосновском районе. Полевой лунь сидел на дороге и не мог взлететь.

Неравнодушные южноуральцы доставили птицу в Минэкологии региона. Специалисты осмотрели подранка и предположили, что его контузило после удара об автомобиль. После этого луня отправили в приют диких животных «Спаси меня», где он будет находиться до выздоровления.

«Вскоре после реабилитации ее можно будет отпустить на волю. Мы еще раз призываем граждан, которые обнаружили раненых птиц, в первую очередь сообщать о находке специалистам министерства экологии. Оставлять птиц и животных у себя нельзя, это является нарушением законодательства, несмотря на любые благие помыслы и действия», — подчеркнул замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Если вы нашли диких животных или птиц, сообщите по телефону: 8 (351) 264 74 41.