Южноуральские врачи научились определять коронавирус

Анализ смогут взять в любом муниципалитете.

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В Челябинской области врачи прошли подготовку по отбору материала для анализа на определение коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель директора Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

«Обучение по обследованию было проведено еще в середине февраля. Тогда в регион поступили тест-системы, как только их привезли, в массовом порядке всех научили отбирать материал на анализ», — отмечает Светлана Лучинина.

По сообщениям СМИ, в Карталах врачи не были готовы к обращению жителя, заподозрившего у себя коронавирусную инфекцию, но заместитель директора Роспотребнадзора утверждает, что вопросов по отбору материала у медицинских работников быть не могло.

Напомним, что все жители, прибывшие из стран, в которых зафиксировано распространение заболевания коронавирусом, должны обратиться к специалистам, позвонив на горячую линию. Там им расскажут алгоритм действий: всем прибывшим показана самоизоляция и забор анализов.