В Челябинске ребёнку с редким заболеванием сделали инъекцию за девять миллионов рублей

Маленькая Ира стала первой, кто получил данный препарат, в родном регионе.

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нервно-мышечного

«В ЧОДКБ поставили первую в регионе инъекцию „Спинразы“. Это один из самых дорогих препаратов в мире. „Спинразу“ получил ребёнок, с диагнозом „спинальная мышечная атрофия“. Тяжёлое заболевание поражает двигательные клетки спинного мозга и мышцы всего тела. Раньше, чтобы ввести препарат, детей приходилось везти в Москву»,

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЧОДКБ.

из-за

Челябинские врачи поставили первую в регионе инъекцию «Спинразы» — дорогого препарата, применяемого в лечении мышечной атрофии позвоночника, редкогорасстройства. Лекарство получила девочка Ира, которой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия».«Спинраза» является одним из самых дорогих препаратов в мире. Его доза оценивается в 9 миллионов рублей. Препарат необходим Ире, чтобы не потерять способность свободно двигаться.После инъекции было отмечено улучшение в самочувствии ребёнка. По словам мамы Иры Анастасии Потехиной, если до инъекции девочка постоянно падаласлабости в ногах, то сейчас она уверенно бегает и не испытывает трудностей.Отметим, что спинальная мышечная атрофия или СМА — одно из самых часто встречающихся редких генетических заболеваний. Оно поражает двигательные клетки всего мозга и мышц тела. СМА есть у одного новорожденного из 6–10 тысяч. СМА неизлечимо, однако степени очень разные.