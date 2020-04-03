Южноуральские врачи из поликлиник будут приходить к пациентам на дом

Это необходимо для того, чтобы в помещениях не скапливалось большое количество людей.

Послушать 00:00

В Челябинской области из-за введенного режима обязательной самоизоляции, врачи поликлиник будут приходить к пациентам на дом. Эти меры позволят развести потоки людей и избежать скопления пациентов в зданиях медицинских учреждений.

«Сейчас основная задача медицины — это борьба с коронавирусом. Мы максимально разгружаем поликлиники, в том числе и для того, чтобы там не скапливались люди, чтобы это не было очагом заражения. Максимально выводим все службы поликлиник и врачей на надомное обслуживание», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона напомнил, что всем медикам, которые борются с коронавирусом будут предоставлены дополнительные выплаты.