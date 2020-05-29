Поликлиники Челябинской области возобновляют приём пациентов

В медучреждениях соблюдают все меры предосторожности.

Послушать 00:00

Поликлиники Южного Урала возобновляют приём пациентов. Чтобы минимизировать нахождение людей вне стен квартиры и контакты с другим и из-за пандемии коронавируса, врачи приходили на дом. Однако теперь южноуральцы снова могут посещать больницы.



В восьмой детской поликлинике Челябинска сначала меряют температуру. Потом маленькие пациенты отправляются в жёлтую или красную зоны. В первой — здоровые и те, кто ставит прививки, во второй — заболевшие. Потоки пациентов развели специально, а на осмотр одного ребёнка врачу даётся 15 минут. Из-за коронавируса врачи сами приходили домой к маленьким пациентам, однако теперь малыши могут посещать поликлиники.

Меры профилактики распространения вирусов в поликлиниках соблюдаются. Врачи всегда в масках и перчатках, в коридорах нет очередей, все приходят к назначенному времени. В каждом блоке работает не больше трёх кабинетов, которые находятся друг от друга на расстоянии не меньше двух метров. Также с этой недели на приёмы могут приходить пациенты с хроническими заболеваниями.

«Врачи принимают в плановом порядке. Строго по предварительной записи. Все врачи поделены на бригады. Выделена отдельная бригада, которая наблюдает контактных детей. Отдельная бригада для здоровых детей. И врачи, которые наблюдают детей с острой патологией на дому и в поликлинике»,— рассказала «Первому областному» заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники № 8 Мария Леонова.

В поликлинике 72 врача принимают в день по 25 пациентов. Попасть на приём можно ко всем специалистам, кроме физиотерапевтов. Также открылись и взрослые поликлиники. Сотрудники регистратуры говорят, что сейчас востребованы узкие специалисты — кардиологи, неврологи, отоларингологи.

«Стали да, чаще записываться. Кто-то опасался приходить, кто-то осторожно шел, с опасностью»,— отметил регистратор городской поликлиники № 1 Сергей Горбылев.

На данный момент в городской поликлинике работает более трёхсот врачей. Если у человека поднялась температура, в здании есть специальный кабинет неотложной помощи, в котором дежурит специальная бригада медиков. При обнаружении симптомов сделает пациенту тест на коронавирус.

Отметим, что несмотря на возобновление приёма пациентов, до полного снятия ограничительных мер, в медицинских учреждениях будут соблюдать профилактику заболеваний. В них входят измерение температуры на входе, соблюдение дистанции между посетителями и усиленная дезинфекция помещений.