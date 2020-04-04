Челябинские врачи могут бесплатно пообедать в «Макдоналдсе» и «Бургер Кинге»

Такая акция будет действовать до конца карантина.

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Сети быстрого питания «Бургер Кинг» и «Макдоналдс» начали бесплатно кормить челябинские бригады скорой помощи. Так рестораны выражают благодарность тем, кто день и ночь работает, спасая жизни людей. Каковы условия получения бесплатного обеда, сайту «Первый областной» рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения администрации Челябинска Дмитрий Прокопьев.

«Условия для получения бесплатного обеда следующие: доктора бригадной скорой помощи, приезжающие на автомобиле, должны показать удостоверение, либо другой документ, удостоверяющий трудоустройство, и продиктовать номер автомобиля, чтобы сотрудники проверили, что это действительно автомобиль скорой помощи»,— рассказал Дмитрий Прокопьев.

Приезжать одной машине можно не более трёх раз в день. При этом рестораны быстрого питания предлагают на выбор напиток объёмом 0,2 литра — это кофе или газировка, и имеющийся в наличии бургер — чикенбургер или чизбургер.

«У нас сейчас действительно увеличилась нагрузка на врачей скорой помощи, потому что в условиях самоизоляции всем рекомендуем оставаться дома, без необходимости не покидать квартиру, в том числе для посещения медицинских организаций. Поэтому увеличилась нагрузка на скорую помощь, и это такой приятный бонус, который скрасит их нелёгкую службу. Сотрудники очень рады такой „акции“»,— добавляет Дмитрий.

Действительно, на сайтах «Бургер Кинга» и «Макдоналдса» есть информация о том, что медработников будут бесплатно кормить и поить до конца карантина. Получить пакет с едой можно на автораздаче или в окнах обслуживания на вынос.