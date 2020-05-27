Южноуральские водители перестали давать взятки

Более 80% жителей области не занимаются подкупом полицейских.

Послушать 00:00

В Челябинской области стали меньше давать взятки на дорогах. К такому выводу пришли специалисты портала «Дром». Сайтом был проведён опрос «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?», по его результатам 81% южноуральцев либо не дают взятку, либо подкупали полицейских очень давно.



При этом 50% от этого числа ни разу не давали взятку Госавтоинспектору, 31% — очень давно. Среди тех, кто нарушал закон вариант «2-3 года назад» выбрали 8%, «в прошлом году» — 4%, ответы «в этом году» и «на днях» набрали по 3%.

«В целом по стране ситуация схожа — 84% россиян выбрали вариант „не давал ни разу“ или „очень давно“. Чаще всего водители дают взятки в республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% респондентов, это почти в 3 раза больше, чем в среднем по России, выбрали вариант ответа „на днях“. В Камчатском крае и Амурской области напротив, никогда не давали взятки 72 и 70% соответственно», — пояснили «Первому областному» в пресс-службе портала «Дром».

Некоторые участники опроса считают, что эпоха мелких взяток уходит в прошлое, как и «засады в кустах» и стационарные посты. Отметим, что подкуп сотрудника ГИБДД — уголовное преступление. За него нарушителю предусмотрен реальный срок в тюрьме, принудительные работы или штраф.