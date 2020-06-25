Бывший судебный пристав осужден за получение взятки в 70 тысяч рублей

Деньги он получил, чтобы закрыть дело должника.

Послушать 00:00

Один из судебных приставов - начальник отдела Курчатовского РОСП Челябинска признан виновным в получении взятки. В период с 2015 по 2019 год обвиняемый получил 70 тысяч рублей за совершение действий по прекращению исполнительного производства, по которому взяткодатель является должником.

И как сообщили в прокуратуре Челябинской области, Курчатовский районный суд признал бывшего пристава виновным в совершении данного преступления, предусмотренного двумя статьями: ч.1 ст.285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями, а также ч.3 ст.290 УК РФ «получение взятки».

«Виновному назначено наказание в виде 3 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, со штрафом 140 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании тех самых «взяточных» 70 тысяч рублей в казну государства.