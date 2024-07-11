Южноуральские ветераны военных конфликтов посетили выставку трофейной техники НАТО

Они гордятся работой бойцов

Ветераны военных конфликтов в Сирии, Чеченской Республике, Афганистане, а также ветераны специальной военной операции посетили выставку трофейной техники НАТО, которая работает сейчас в Челябинске.



Ветераны более чем из десяти районов области встретились в Челябинске, чтобы лично увидеть образцы подбитой и захваченной военнослужащими ЦВО техники стран НАТО.



Представители старшего поколения оценили подвиги своих преемников, а также узнали героические истории уничтожения техники, оценили работу операторов разведывательных и ударных дронов, артиллерийских расчетов, танковых экипажей и штурмовых групп.



«Это русский дух, российская душа, которая должна бороться с фашистами. Это замечательная выставка, которая показывает: какая бы она ни была — эта фашистская техника, всегда ее сломят. Те ребята, которые сейчас в окопах, воюют, — мы всегда с ними. Всегда помогаем всей нашей Родиной. Какой толщины броня не будет — мы ее сожжем и сломаем», — отметил руководитель Челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Беспалов.

Отметим, что, по данным Центрального военного округа, за первые три дня выставку посетили более 35 тысяч челябинцев и гостей южноуральской столицы.



Выставка работает в Челябинске до 20 июля при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, «Единой России» и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Экспозиция размещена у ледовой арены «Трактор». Выставка работает ежедневно с 10:00 до 21:00, вход свободный.