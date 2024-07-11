Ветераны военных конфликтов в Сирии, Чеченской Республике, Афганистане, а также ветераны специальной военной операции посетили выставку трофейной техники НАТО, которая работает сейчас в Челябинске.
Ветераны более чем из десяти районов области встретились в Челябинске, чтобы лично увидеть образцы подбитой и захваченной военнослужащими ЦВО техники стран НАТО.
Представители старшего поколения оценили подвиги своих преемников, а также узнали героические истории уничтожения техники, оценили работу операторов разведывательных и ударных дронов, артиллерийских расчетов, танковых экипажей и штурмовых групп.
«Это русский дух, российская душа, которая должна бороться с фашистами. Это замечательная выставка, которая показывает: какая бы она ни была — эта фашистская техника, всегда ее сломят. Те ребята, которые сейчас в окопах, воюют, — мы всегда с ними. Всегда помогаем всей нашей Родиной. Какой толщины броня не будет — мы ее сожжем и сломаем», — отметил руководитель Челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Беспалов.
Отметим, что, по данным Центрального военного округа, за первые три дня выставку посетили более 35 тысяч челябинцев и гостей южноуральской столицы.
Выставка работает в Челябинске до 20 июля при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, «Единой России» и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Экспозиция размещена у ледовой арены «Трактор». Выставка работает ежедневно с 10:00 до 21:00, вход свободный.
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Победители: Время — Ч Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Прими меня таким Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов