Для участников войны вводится тарифный план «Ветеран»

Звонки на данном тарифе будут бесплатными.

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В Челябинской области ветеранам войны и жителям блокадного Ленинграда предоставят особый льготный тариф для телефонных звонков. Стоимость их, по тарифному плану «Ветеран», будет равна нулю. Подключение тарифа произойдет автоматически с 1 мая 2020 года, на основе списков, имеющихся у власти.

«Для нашей компании отменить оплату за домашние телефоны для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда шаг совершенно естественный и логичный. Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон. Мы благодарны всем ветеранам и блокадникам за героизм и самоотверженность, который проявляли обычные люди ради других, ради мира. Они, конечно, верили в будущую Победу. Мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее», — прокомментировал решение президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

О подробностях нового тарифного плана можно узнать, позвонив на номер горячей линии, а также проконсультировать участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, в случае, если их не оказалось в списках. Подробности можно узнать по номеру: 8-800-200-77-66.