Южноуральские вахтовики с Чаяндинского месторождения прибыли в Челябинскую область

Ближайшие две недели они проведут на карантине.

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Самолет из Якутии, который привез 98 вахтовиков прибыл в Челябинск сегодня, 7 мая. Южноуральцев доставили на территорию региона со всеми мерами предосторожности. Сразу же с самолёта вахтовики отправятся на двухнедельный карантин в «Карагайский бор». Отметим, что с у всех прибывших тест на коронавирус показал отрицательный результат.



«На борту — 98 вахтовиков, с ними сейчас работают сотрудники Роспотребнадзора, измеряют температуру, если у кого-то из них она будет высокая, их отправят в инфекционное отделение, где лечатся пациенты с Covid-19. Если ни у кого не будет высокой температуры и признаков ОРВИ, их отправят на карантин в „Карагайский бор“, там они пробудут 2 недели под наблюдением врачей, там же у них возьмут повторный тест на наличие коронавируса», — рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

О том, что южноуральских вахтовиков, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии вернут в регион на этой неделе сообщил Алексей Текслер. Губернатор Челябинской области подчеркнул, что правительство не оставит земляков в трудной ситуации. Отметим, что прилететь домой южноуральцы должны были только 9 мая, но это случилось раньше благодаря вмешательству главы региона.

Напомним, вспышка коронавируса в Чаяндинском месторождении в Якутии стала достоянием общественности в середине апреля после публикации председателя оперативного штаба Якутии по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции Ольга Балабкина в Instagram. Всего Инфекцию подхватили более 3 тысяч человек из около 10 тысяч трудящихся. Из всего числа работников 199 человек — жители Челябинской области.