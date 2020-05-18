Еще 27 вахтовиков прилетят сегодня в Челябинск с Якутии

У всех отрицательные анализы на коронавирус.

Послушать 00:00

Сегодня, 18 мая, в Челябинск прибудет очередной борт с работниками Чаяндинского месторождения. Южноуральцы трудились на обустройстве и строительстве объектов добычи и транспорта нефти и газа, когда там обнаружили большой очаг заражения COVID-19.

«Ожидается прибытие 27 человек с отрицательными результатами тестов на Covid-19. Они будут направлены в санаторий "Карагайский" бор для прохождения обсервации», — сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области.

До этого в Челябинскую область уже были доставлены 161 человек с Чаяндинского месторождения. Все вахтовики сдали анализы на коронавирус, результаты были получены отрицательные.

«Спасибо вам огромное что поддержали нас в трудный момент на Чаяндинском месторождении. Находясь в момент вспышки covid-19 на ЧНГКМ, вся надежда была на власти региона, т.е. на вас, вы нас не бросили, спасибо вам огромное», — поблагодарил губернатора один из вернувшихся южноуральцев.

Вахтовиков перевезли в обсерватор, организованный в санатории «Карагайский бор». Там все они сдали пробы повторно. В настоящее время 8 человек с положительными результатами проходят лечение в инфекционных отделениях.