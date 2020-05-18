Борт с вахтовиками из Якутии прибыл в Челябинск

Еще 27 южноуральцев вернулись с Чаяндинского месторождения, но пока не домой.

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Буквально только что в челябинском аэропорту приземлился самолет из Якутии, на борту которого находились 27 работников Чаяндинского месторождения. Прямо из воздушной гавани они направятся в обсерватор и пробудут в Карагайском бору 3 недели. Каждый прилетевший сдал тест на коронавирус, при необходимости им будет оказана медицинская помощь.

«Своих не бросаем. Это касается всех жителей региона. В том числе и тех, кто застрял в других странах. По каждому случаю работаем отдельно, вместе с федеральными властями стараемся помочь всем», — отметил в своем инстаграме губернатор Алексей Текслер.

Всего с начала месяца из Якутии были доставлены 188 человек. После прохождения обязательного карантина они смогут вернуться к своим семьям, а пока будут находиться под наблюдением врачей. Напомним, у восьмерых южноуральцев, которые работали на Чаяндинском месторождении и вернулись в Челябинскую область спецрейсами, уже был обнаружен COVID-19. Их поместили в изолированные боксы инфекционных отделений.