Южноуральские туристы получили возможность полететь в Египет, Мальдивы и ОАЭ

Страны возобновили авиасообщение после связанной с коронавирусом остановки.

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Страны мира постепенно открывают свои границы после ковидной остановки. Теперь южноуральцы могут слетать на отдых в Арабские Эмираты, Египет и на Мальдивы. Есть только одно условие: попасть туда можно из Москвы.



Одной из тех, кто решил отправиться за границу стала челябинка Елена Ворошилова, Женщина выбрала Дубай — единственный город Арабских Эмиратов, куда могут приехать туристы. Челябинка планировала полететь туда ещё в мае, но вмешалась пандемия. После возобновления авиасообщения Елена Ворошилова не раздумывая купила тур.

«Как всем известно, вмешались обстоятельства, и вот сейчас, в осеннем сезоне, когда в Эмиратах уже жара спала, когда прекрасная погода, решили с подружкой воплотить свою задумку и полететь отдохнуть. Обязательно будем соблюдать: и маски и перчатки, и антисептики и всё-всё», — поделилась с «Первым областным» туристка Елена Ворошилова.

Также для туристов свои двери открыли Мальдивы и Египет, но без чартерных рейсов. Улететь можно только транзитом через Москву. В Египет летит три рейса в неделю, в Дубай и на Мальдивы — по два.

«На сегодняшний день люди очень настороженно относятся ко всей данной информации, запросы, безусловно, идут, мы просчитываем, говорим. ну, на сегодняшний день, допустим, на Мальдивы 180 тысяч на 8 дней на двоих. Это достаточно дорогостоящая страна, но считаю, что цена приемлемая»,— подчеркнула руководитель ассоциации туристических организаций Челябинска Людмила Мосина.

Отметим, цены на путёвку на двоих на 8 дней в Дубаи начинаются от 72 000 рублей и от 90 000 в Египет. По новым правилам все туристы должны сдать тест на коронавирус за 3 дня до вылета и в течение 3 дней после возвращения домой.