Россия возобновляет авиасообщение ещё с четырьмя странами

Рейсы будут отправляться раз в неделю.

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С понедельника, 21 сентября, Россия восстановит авиасообщение с тремя странами. Ещё через неделю — с четвёртой страной. Вывозные рейсы будут прекращены. Об этом накануне сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передаёт РБК.

Так, с 21 сентября на взаимной основе самолёты будут отправляться в столицы Белоруссии, Казахстана и Киргизии. А с 27 сентября — в столицу Южной Кореи. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю.

«Одновременно с 21 сентября прекращается программа вывозных рейсов для застрявших за границей во время пандемии, поскольку транспортное сообщение между странами восстанавливается. В качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов»,— добавили в оперативном штабе.

Однако россиянам порекомендовали тщательно взвешивать все обстоятельства при поездках за границу, включая эпидемиологическую обстановку и возможность вернуться домой, поскольку в последние несколько дней Всемирная организация здравоохранения фиксирует значительный прирост новых заболеваний коронавирусной инфекцией.

Напомним, с 1 августа Россия восстановила авиасообщение на взаимной основе с Турцией, Великобританией и Танзанией. Вскоре после этого россиянам разрешили летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова.