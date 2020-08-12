Казахстан постепенно возобновляет авиасообщение с РФ

Однако для этого необходимо разрешения российской стороны.

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В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан объявили о том, что с 17 августа 2020 года постепенно будет возобновляться авиасообщение с некоторыми странами, в том числе и с Россией.

«17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию. При этом, необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны», — отмечает пресс-служба МИР РК.

Напомним, что авиасообщение между странами было закрыто из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.