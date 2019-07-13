Южноуральские студенты выиграли грант в два миллиона рублей

Юные челябинцы используют выигранные деньги на реализацию своих проектов.

Студенты одного челябинского вуза на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов одержали победу в двух номинациях, за каждое первое место они выиграли по миллиону рублей. Такую немалую сумму молодые люди потратят на реализацию своих проектов.

Наши герои — студенты ЮУрГГПУ, две сильные команды, которые долго и упорно трудились над созданием этих проектов. Идея, актуальность, структура, новизна, затраты — всё нужно было продумать до самых мелочей, нельзя было что-либо упустить, и ребята с этой сложной задачей справились.

Первый миллионный проект — это образовательный интенсив «PROАктив», где студенты-очники смогут за четыре месяца «прокачать» свои знания и умения в области студенческого самоуправления. Для молодых активистов будут проводиться слёты, образовательные семинары, школы и тематические конкурсы. Студентов будут просвещать специалисты общественных организаций и органов исполнительной власти региона в сфере организации студенческого самоуправления и деятельности профсоюзных организаций. Проект, несомненно, многообещающий.

Вторым победителем, который привёз на Южный Урал второй миллион, стал проект «Всероссийская школа студенческих педагогических отрядов». В рамках этой школы будет проходить интенсивная подготовка к трудовому сезону 2020 года. Будущие и уже опытные вожатые смогут обменяться своим опытом, поделиться знаниями и идеями.

«Программа подготовки предусматривает образовательный курс по организации деятельности студенческих педагогических отрядов, законодательным и методическим основам деятельности вожатого, созданию и реализации авторских смен для детских оздоровительных лагерей, круглые столы по развитию направления студенческих педагогических отрядов с привлечением различных стейкхолдеров», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Такой проект поможет вожатым детских лагерей повысить свою компетентность, выйти на новый, более профессиональный, уровень и просто получить что-то свежее и нужное для своей дальнейшей работы.

«Мы были рады помочь ребятам поучаствовать в данном конкурсе, и очень горды тем, что идеи студентов ЮУрГГПУ получили поддержку на столь высоком уровне», — отметила Анна Волкова, исполняющий обязанности начальника управления воспитательной работы ЮУрГГПУ.

Редакция сайта «Первый областной» желает сил, терпения и удачи в реализации своих идей, а также дальнейших успехов.