Грант на разработку аппарата для расслабления мышц получили в Челябинске

Помощь в его получении оказали в «Центре развития цифровых технологий».

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Юрий Корюкалов — разработчик. За его плечами не одно изобретение. На последнее — аппарат для расслабления мышц, Юрий получил грант. Теперь, благодаря аппарату, люди, страдающие от болей в спине, за один курс могут избавиться от недуга. Проверить работу прибора успели и в Европе, клинические исследования показали, что боль проходит у 8 человек из 10.

«Идея пришла в голову, когда у меня самого свело спину. Я был на втором курсе, мы только начали изучать мануальную терапию. Тогда и пришла идея создания аппарата, который смог бы заменить руки мануального терапевта. Мышцы спины не могут сами расслабиться, а этот аппарат позволяет им это сделать», — рассказал сайту «Первый областной» Юрий Корюкалов.

Помочь получить грант размером в 10 миллионов помогли Юрию в челябинском «Центре развития цифровых технологий». Там получить консультацию и помощь могут как начинающие разработчики, так и крупные предприятия.

«Если у вас есть проект, то я рекомендовал бы обратиться в "Центр развития цифровых технологий" Челябинской области, чтобы мы оценили степень готовности продукта или проекта, и смогли правильно объяснить, на какую меру поддержки разработчик может рассчитывать», — сообщил сайту «Первый областной» директор «Центра развития цифровых технологий» Дмитрий Козленков.

Размер гранта будет зависеть от степени готовности проекта: молодые разработчики могут рассчитывать на сумму от 200 тысяч рублей, крупные же предприятия могут привлечь более 2002 миллионов рублей.