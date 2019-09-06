В центр активного отдыха превратилась глухая деревушка в Саткинском районе

Молодой энтузиаст превратил окрестности села Айлино в Челябинской области в островок спорта и ЗОЖ.

Послушать 00:00

Боксерский ринг, баскетбольная площадка, футбольное поле и велосипедная дорожка, — все это и не только появилось в деревне Верхний Айск с численностью населения чуть больше 150 человек. Дух спорта и здорового образа жизни в захолустную деревушку привнес Акбар Муртазалиев, студент Челябинского государственного университета.

Будущий педагог-психолог представил свой проект «Центр семейного досуга и спорта „ВерхнеАйск“» на конкурсе грантов «Мой первый бизнес», объявленном Фондом содействия развитию Саткинского района. Поддержку Акбар получил в апреле, а уже в конце августа в живописном уголке под селом Айлино состоялось открытие спортивного пространства для всех, кто любит активный отдых.

Жители малонаселенной деревни и мечтать не могли, что здесь когда-то появится что-то подобное. Но место это 27-летний автор проекта выбрал не случайно. Вархний Айск находится в живописном месте, далеко от промышленных центров. Здесь чистый воздух и красивая природа, — все, что необходимо для занятий спортом. Побывав здесь впервые 7 лет назад, молодой человек полюбил деревню всей душой и решил, что обязательно сделает для нее что-то полезное.

«Я много путешествовал по стране, видел разные пейзажи, мне есть с чем сравнить. И Верхний Айск — это действительно красивое место, маленькая Швейцария», — поделился Акбар Муртазалиев.

Ринг и спортивный инвентарь здесь появились не случайно. Акбар давно и очень серьезно занимается спортом: борьбой и смешанными единоборствами. Но для любителей других видов спорта и отдыха занятие тоже найдется. Благодаря проекту Акбара здесь появился тир, тропа здоровья, прокат велосипедов недалеко от 4-хкилометровой трассой с крутыми подъемами, спусками и поворотами. Кстати, ее тоже проложил этот молодой человек. Есть и зона неактивного отдыха, оборудованная мангалами.

«Для площадки нам выделили пологое место, так что сначала пришлось все разровнять техникой. Потом укладывали асфальтированную поверхность. Нам помогали местные жители. Вместе с рингом поставили шведскую стенку и брусья», — рассказывает Акбар.

Но на этом молодой человек останавливаться не собирается. Впереди еще много планов, которые предстоит реализовать.

Акбар и команда его единомышленников планируют проводить на площадке спортивно-развлекательные мероприятия, а также организовать палаточный лагерь для туристов. Кроме того, в будущем здесь появится информационная композиция, посвященная Саткинскому району. По словам Акбара, на реализацию проекта было потрачено порядка 500 000 рублей, 300 000 из которых — выигранный грант.