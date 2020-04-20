Южноуральские студенты проводят самоизоляцию в общежитиях

Часть учеников просто не смогли вернуться домой.

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Обязательный режим самоизоляции в Челябинской области продлен еще на неделю. Все это время студенты учатся дистанционно. Большинство из них вернулись домой, но уехать получилось не у всех. Часть студентов все еще проживает в общежитиях.

«Все соседи уехали по домам. Я домой не уехала, потому что до этого была дома и, в связи с этой ситуацией, я побаиваюсь. Чтобы не заразиться в дороге. Мало ли с кем поехал, кто откуда приехал», — отмечает студентка ЮУрГУ Вероника Гимаева.

На 8 общежитий Южно-Уральского государственного университета осталось всего 1300 студентов. Места общего пользования дезинфицируют, в санузлах стоит мыло. Всех, кто проживает в общежитии, отпускают только в ближайшие магазины.

Сотрудники общежитий также соблюдают все необходимые меры профилактики.

«Наши сотрудники обеспечены тоже средствами защиты. Это марлевые повязки, перчатки. тоже стараемся не допускать до работы. В обязательном режиме утром замеряем температуру. Заболевших не допускаем, но у нас таких и нет на сегодняшний день», — прокомментировала ситуацию корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор студенческого городка ЮУрГУ Людмила Задорина.

Всего в Челябинской области на 20 апреля 2020 года зафиксировано 97 зараженных коронавирусной инфекцией. Из них вылечилось — 35 человек.