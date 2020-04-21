В Челябинске самый низкий уровень самоизоляции среди городов-миллионников

Показатель по городу составляет 1,8 баллов.

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Индекс самоизоляции Челябинска во вторник, 21 апреля, находится на отметке 1,8 баллов. По данным сервиса компании «Яндекс», столица Южного Урала делит последнее место в рейтинге городов-миллионников и среди городов области.



На одном уровне с Челябинском в рейтинге городов-миллионников находится Новосибирск, где индекс так же показывает 1,8 баллов. В регионе плохо режим самоизоляции соблюдают и в Миассе. В лидерах по Челябинской области — Магнитогорск с 2,5 баллами. На втором месте — Златоуст, где индекс показывает цифру в 2,3 балла, следом с рейтингом 2,1 идут Копейск и Троицк.





Отметим, что в прошлый четверг, 16 апреля, индекс самоизоляции Челябинска зафиксировал цифру в 2 балла. Лидерами тогда так же были Магнитогорск и Златоуст.

Напомним, нарушение самоизоляции может привести к серьёзным последствиям. Долгое нахождение на улице может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом. Помимо этого, нарушение самоизоляции карается административным штрафом. О важности самоизоляции постоянно говорят эксперты, а власти призывают жителей Челябинской области находиться дома и не выходить на улицы без необходимости.