Верховный суд России пояснил, как наказываются нарушители самоизоляции

Они привлекаются по административной статье.

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Верховный суд России опубликовал обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории страны коронавирусной инфекции.

Отмечался вопрос и по нарушителям режима обязательной самоизоляции. В первую очередь, эти санкции касаются граждан с подозрением на COVID-19, а также контактировавших с такими заболевшими. Кроме того, речь идет и о тех, кто приехал из-за рубежа. Такие люди будут привлечены к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП. Вместе с этим, данная статья распространяется и на людей, уклоняющихся от лечения и нарушающих противоэпидемический режим.

А вот те, кто нарушил обязательные требования по самоизоляции, но не входят в категории, описанные выше, подлежат ответственности по статье 20.6.1 КоАП. Здесь говорится о посещении территорий общегородского значения, несоблюдении социального дистанцирования, а также перемещении по городу без веских на то причин.

И здесь суды могут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления данного правонарушения.

«Правила предусматривают, в том числе, что при введении режима повышенной готовности на территории, граждане обязаны выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», — заявили в Верховном суде.

Напомним, что недавно в Челябинске были привлечены к административной ответственности около 50 человек, находившихся в вечернее время возле памятника Курчатову без веских причин.

Если у вас имеются вопросы по поводу режима обязательной самоизоляции, то их можно задать оператору круглосуточной горячей линии: 8-800-201-41-88.