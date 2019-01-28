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/ Южноуральские студенты получат гранты на развитие

Южноуральские студенты получат гранты на развитие

В Челябинске прошло награждение победителей конкурса «Студенческая инициатива».
сегодня в 12:18
  |  Общество

Церемонию награждения конкурса «Студенческая инициатива» провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В конкурсе участвовало 357 студентов из 19 различных муниципальных образований. Заочный отбор прошли 219 проектов. 81 человек были объявлены победителями. Их проекты получат гранты на развитие.

Конкурс «Студенческая инициатива» еще молодой, но уже набирает популярность и компетенции. Уверен, что он в перспективе станет традиционным. Челябинская область — регион, в котором обучается свыше 150 тысяч студентов. На нынешний конкурс было представлено более двухсот проектов. Эта очень существенно. Но защитить свою идею — это только полдела. Ее нужно реализовать на практике. — отметил глава региона Борис Дубровский.

Проекты подавались на конкурс в 9 номинациях:

  • «Гражданская инициатива»

  • «Зеленый свет»

  • «Медиа-лидер»

  • «Мой дом. Мой двор»

  • «Правозащита»

  • «Территория будущего»

  • «Техническое творчество»

  • «Уроки истории»

  • «Я — доброволец»

Награждение по итогам конкурса было приурочено к Дню Российского студенчества.

Отметим, конкурс реализуется с 2017 года.

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