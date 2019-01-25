/ Необычный подарок получили будущие медики ко Дню студента

С праздником студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета поздравил Борис Дубровский.

25 января празднуется День российского студенчества. С праздником учащихся поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Искренне поздравляю вас с самым молодежным, задорным и ярким праздником. Татьянин день объединяет всё российское студенчество, является символом учащейся молодежи и яркого студенческого братства. — отметил в своем поздравлении глава региона.

Кроме того, Борис Дубровский провел встречу со студентами-медиками, которые теперь могут заниматься в новых учебных аудиториях в горбольнице № 1. Они появились в медучреждении, благодаря построенному теплому переходу между корпусами. Огромное помещение позволило разместить и несколько учебных кабинетов. Ранее студентам нередко приходилось проводить пары в цокольных помещениях с отсутствием ремонта и старой мебелью. Сейчас глаз радуют светлые стены и хорошо оборудованное рабочее место.

Быть медиком — тяжелый, но благородный труд. И я рад, что у нас в Челябинске так много молодых людей уже выбрали эту профессию. У нас по ряду направлений дефицит специалистов. Надеюсь, вы не из тех, кто собирается уехать. В вашей области вас ждут и ценят. Хотел бы узнать: какие у вас планы на будущее, определились уже со специализацией? Где хотите работать? Что нужно сделать, чтобы работа врача была более комфортной? — обратился к ребятам губернатор.

Студенты рассказали о своих планах на будущее, о том, что планируют жить и работать на Южном Урале. Особенно теперь, после того как учиться стало еще комфортнее.

Я на втором курсе, хочу стать врачом, хочу спасть жизни людей. Конечно, радуют такие изменения в больнице. Совсем другой настрой. Это достаточно крупная медицинская организация — четверть миллиона людей тут получают нужную медицинскую помощь. — рассказала студентка 2-го курса педиатрического факультета ЮУГМУ Ольга Гунбина.