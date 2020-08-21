Южноуральские студенты и школьники могут ездить на электричках со скидкой

На пригородных поездах вернули учебную льготу.

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Школьникам и студентам из Челябинской области теперь снова можно воспользоваться 50-процентной скидкой для проезда на электричках. Об этом объявили в АО «Свердловская пригородная компания». Теперь льгота доступна при приобретении разовых билетов как на обычные электрички, так и электропоезда «Ласточка». И действовать она будет до 15 июня 2021 года.

Помимо южноуральских обучающихся, льготу получили также школьники и студенты из Свердловской, Тюменской, Оренбургской и Курганской областей, а также ХМАО-Югры и Республики Башкортостан.

«Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО „СПК“, а также онлайн — в мобильном приложении „Пригород“. Продажа открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу», — сообщили в компании-перевозчике.

Для оформления проездных документов школьникам важно иметь при себе справку, выданную общеобразовательным учреждением, для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет. А студенты обязаны будут показать студенческий билет