Южноуральские школы готовятся обеспечить детей горячим питанием

Реализовать поручение президента область готова уже в этом учебном году.

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Качество питания повысится в школах Челябинской области. Регион готовится к выполнению поручения президента России, согласно которому учебные заведения по всей стране должны обеспечить детей горячей едой. В Челябинской области распоряжение главы государства готовы выполнить уже с 1 сентября.



Еда в школах будет бесплатная. Сейчас руководство учебных заведений готовит кухни, оформляет пищеблоки и составляет меню. Так, в школе №104 к учебному году обновили всю технику в столовой.

«Появился новый жарочный шкаф. У нас есть один, но он вышел из строя. Мы заменили. И к нашим холодильным камерам купили новые двигатели»,— рассказала директор школы №104 Ольга Петрова.

Контролируется реализация поручения президента губернатором Алексеем Текслером. Горячими обедами планируется обеспечить около 182 000 младшеклассников. Отмечается, что к этому готовы уже 98% учебных заведений. Так в Нагайбакском районе на модернизацию пищеблоков из областного бюджета направили 1,5 миллиона рублей. На эти деньги оборудовали 5 школ, в 2 столовых нет, но дети будут ездить в соседнее учебное заведение.

«Нам было очень сложно. мы готовили до трех смет. Это и буфетная продукция, и готовка пищи на месте. И доставка пищи в данное образовательное учреждение», — подчеркнула заместитель главы Нагайбакского района по социальным вопросам Людмила Кобелева.

Планируется, что полноценный горячий обед должен заменить для детей перекусы во время продленки или дополнительных занятий. Такое питание полезнее для здоровья ребёнка Отмети, что кроме бесплатного питания, ученики начальных классов продолжат получать полдник в виде молока.