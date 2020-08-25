На лекции из-за океана: иностранные студенты продолжат учиться дистанционно в вузах Челябинска

Тех же, кто придет в аудитории, обяжут соблюдать профилактику.

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В челябинских вузах учится большое количество приезжих студентов и приезжают они в областной центр не только из муниципалитетов региона и страны. Иностранцы давно постигают науки на Южном Урале. Студентов, приезжающих в мегаполис из-за границы, с каждым годом становится все больше.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в этот процесс. Многие молодые иностранцы были вынуждены уехать на Родину из-за введенных ограничений, а теперь не могут вернуться к очному обучению из-за закрытых границ. Студент ЮУрГУ из Шри-Ланки Маруккувадура половину семестра первого курса учился дистанционно. Молодой человек признается, что далось ему это нелегко — не хватало общения.

«Я хочу учиться, как обычно. Потому что мы слушаем и видим друг друга. И хорошо понимаем, что преподаватель говорит», — делится студент Маруккувадура Таринду Девинда Мендис.

Большинство студентов новый учебный год начнут в традиционной форма: вернутся в аудитории. На входах в университетах их встретят преподаватели, которые измерят температуру. Если тело нагрето больше чем на 37 градусов — развернут домой. По всему зданию ЮУрГУ уже установили антисептики для дезинфекции рук.

Несмотря на все меры предосторожности есть еще студенты, который лучшим способом уберечься считают самоизоляцию.

«Учитывая данную ситуацию, есть и плюсы, и минусы. Но с коронавирусом и пандемией лучше пока задержаться на дистанционке, чтоб не заразиться: в ЮУрГУ много учеников из разных стран», — делится мнением студент ЮУрГУ Шолжахон Покижон.

В вузе рассказали, что в этом году на первые курсы поступает еще почти 1 500 иностранцев из 50 государств мира. Все они по рекомендациям Роспотребнадзора и минздрава подавали документы дистанционно. Учиться они также будут в онлайн-режиме.

«С 1 сентября основная масса студентов, та которая находится здесь в челябинске, будет учиться очно в аудиториях, как это происходит обычно. А те студенты, которые не могут сюда приехать они начнут свое обучение дистанционно», — рассказал проректор по учебной работе ЮУрГУ Андрей Радионов.

После того, как опасность спадет и границы будут открыты, студенты-иностранцы смогут приехать в Челябинск. Но продолжить обучение в очной форме сразу они не смогут — придется пройти обязательную самоизоляцию на базе местного общежития. Сейчас в студенческом обсерваторе 128 мест, в вузе планируют увеличить их количество до 300 уже к ноябрю. Кроме того, все они будут должны сдать тесты на коронавирус. Такая же система будет работать и в другом крупном вузе Челябинска — ЧелГУ.

А вот магистратуру оба учебных заведения решили навсегда перевести в онлайн. Преподаватели признаются: дистанционка повысила посещаемость до 100 процентов.

«В университете есть опыт работы в дистанционном режиме. То есть с использованием дистанционных технологий. Для этого организованы учебные аудитории. Студенты обычно получают пароль и заходят уже из того места, где им комфортно заниматься», — прокомментировала начальник управления международного сотрудничества ЧелГУ Дарья Полякова.

Студенты-заочники продолжат учиться традиционно, но по вечерам, чтобы развести потоки людей и ограничить контакты.