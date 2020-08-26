Бабье лето порадует челябинцев первого сентября

Такой прогноз дали южноуральские климатологи.

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В Челябинскую область вернулось долгожданное тепло. Но совсем скоро дети отправятся за школьные парты, и многие родители задают вполне логичный вопрос: «Какая погода будет первого сентября?»

Климатолог Екатерина Пестрякова рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ, что родители могут не переживать: школьные линейки пройдут при комфортной погоде.

«На первое сентября нас ждет очень хорошая комфортная погода. Температура воздуха днем +22, +23 градуса. Это комфортно. Но опять же надо все равно смотреть суточный прогноз, он может измениться», — заявила климатолог.

Из этого вытекает, что южноуральцев может ждать бабье лето. Екатерина Пестрякова отмечает, что теплый сентябрь будет компенсировать довольно холодный август. И могут быть даже очень высокие температуры.

«Почти весь август был холодный. Поэтому ожидается, что в сентябре погода будет лучше, во всяком случае, в первой декаде. Дневные температуры могут быть очень высокими, но ночью уже точно прохладно — около шести градусов тепла», — добавляет Екатерина Пестрякова.

Также климатолог отметила, что бабье лето может выпасть не только на сентябрь, но и даже на октябрь. Поэтому южноуральцы еще вдоволь успеют насладиться теплыми днями, особенно на природе.