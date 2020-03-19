Южноуральские студенты и механизаторы смогут обучаться на инновационных тракторах и комбайнах

Занятия проходят в одном из учебных секторов, где стоят настоящие машины.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете официальный дилер Ростсельмаш в Челябинской области ООО «Агроцентр» открыл учебный класс для операторов зерноуборочных комбайнов и тракторов. Занятия проводятся в одном из учебных секторов ЮУрГАУ. В программу входит обучение и переподготовка операторов тракторов RSM 2375 и зерноуборочных комбайнов VECTOR и ACROS. Отметим, что это уже второй класс Ростсельмаш, открывшийся в ЮУрГАУ. С 2015 года обучено уже более 100 механизаторов зерноуборочных комбайнов.



Компания Ростсельмаш предоставила вузу настоящую технику, которая поможет подготовить профессионалов своего дела. Учащимся не просто рассказывают о работе инновационной техники, они могут подробно изучить ее устройство на настоящих комбайнах и тракторах, узнать об их назначении и эксплуатации. Курс предусматривает как изучение техники с нуля, так и повышение квалификации специалистов (для них обучение длится 32 часа, то есть пять дней).

«Курсы стоит пройти как начинающим механизаторам, так и квалифицированным специалистам, ведь сейчас конструкция зерноуборочных комбайнов и тракторов значительно изменилась в связи с внедрением цифровых технологий. В каждой такой машине имеется компьютер, который контролирует технологические процессы, стоят датчики, информирующие оператора о том, как эти процессы протекают, сигнализируют о каких-либо сбоях. Любому специалисту необходимо знать о всех особенностях их работы. Внедрение информационных технологий в сельское хозяйство требует высококвалифицированной подготовки работников данной отрасли», — рассказал Сергей Шепелев, директор института агроинженерии ЮУрГАУ.

Преподают на курсах механизаторов первоклассные специалисты, которые прошли обучение в академии Ростсельмаш. В программу «Переподготовка операторов комбайнов VECTOR, ACROS» входит знакомство с технологическим процессом зерноуборочного комбайна, его жатвенной и ходовой частью, а также с молотильно-сепарирующим устройством. Механизаторы не только получат знания об устройстве комбайна, его электрооборудовании, пульте управления, видах гидравлических систем, но и научатся оценивать качество работы и убранной культуры.

По программе «Переподготовка операторов современных тракторов RSM 2375» специалисты изучат особенности конструкции машины: коробку передач, строение двигателя, а также познакомятся с тем, как следует производить досборку трактора, вводить его в эксплуатацию, производить его техническое обслуживание. И это лишь малая часть того, чему смогут научиться механизаторы на курсах.

Все модели, с которыми студенты будут иметь возможность ознакомиться во время учебы, — это сложные и функциональные агрегаты. К примеру, тракторы серии RSM имеют экономичные двигатели CUMMINS. За счет этих мощных двигателей, которые дают возможность работы с широкозахватными орудиями, машины делают меньше проходов по полю. А удельный вес снижен благодаря мостам тракторов, которые изначально созданы с учетом работы со спаренными колесами.

Тракторы серии RSM 2000 имеют минимум электронной начинки и максимум надежности. В эту серию входит тот самый трактор модели RSM 2375, на котором в ЮУрГАУ обучаются механизаторы. Его кабина очень удобна для водителя: там просторный салон, кондиционер и пульт управления.

На базе ЮУрГАУ для обучения также представлена новейшая модель ACROS 595 Plus и тренажер-кабина ACROS. Все трактор и комбайны, доступные для обучения, значительно доступнее по цене по сравнению с машинами других известных мировых брендов, но при этом ничем им не уступают.

Для записи на курсы необходимо обратиться по телефону 8 (351) 266 65 32.