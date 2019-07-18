Новинки от Ростсельмаш на мероприятии «День поля–2019»

Гости праздника ознакомятся с разнообразием сельхозтехники, в том числе новинкой года — комбайном NOVA.

25–26 июля Ростсельмаш примет участие в мероприятии «День поля–2019 ». Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства Челябинской области и «Первое выставочное объединение».

Гостей праздника ожидает насыщенная программа. Зрители увидят разнообразие сельскохозяйственной техники, используемой при обработке почвы, для заготовки кормов и защиты растений. Также в рамках мероприятия пройдет традиционный конкурс механизаторов «День пахаря».

Компания Ростсельмаш представит для гостей выставки ряд агромашин. Аграриев ожидает новинка года в Челябинской области — компактный зерноуборочный комбайн 3 класса NOVA. Модель сочетает производительность, доступную стоимость и минимальные затраты на эксплуатацию. Компактность и маневренность делают этот комбайн незаменимым для работы без потерь на небольших, сложноконтурных полях.

Обязательный участник мероприятия — трактор RSM 2375, в посевную кампанию на Южном Урале эти трактора показали отличные результаты: стабильность и высокая производительность работы, экономия топлива, удобство обслуживания и комфорт механизатора — именно те характеристики, которые отмечают аграрии.

«Приглашаем участников выставки в гости на наш стенд. Вы лично ознакомитесь с агромашинами, проведете тест-драйв, оцените наше гостеприимство»,

— прокомментировал представитель компании Ростсельмаш.