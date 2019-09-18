Гостей праздника ожидает насыщенная программа. Зрители увидят разнообразие сельскохозяйственной техники: от энергонасыщенных тракторов до зерноперерабатывающих комплексов.
Компания Ростсельмаш для гостей выставки представит ряд агромашин.
Опрыскиватели RSM
Обязательный участник мероприятия — трактор RSM 2375, в посевную кампанию на Южном Урале эти тракторы показали высокие результаты. Стабильность и высокая производительность работы, экономия топлива, удобство обслуживания и комфорт механизатора — именно те характеристики, которые положительно отмечают аграрии.
«Приглашаем участников выставки в гости на наш стенд. Вы лично ознакомитесь с агромашинами, убедитесь в высоком уровне качества техники, оцените наше гостеприимство», — прокомментировал представитель компании Ростсельмаш.