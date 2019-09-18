Компания Ростсельмаш приглашает гостей на «АГРО–2019»

На выставке представят производительную сельскохозяйственную технику.

1–3 октября Ростсельмаш примет участие в выставке «АГРО–2019» . Организаторы мероприятия — Министерство сельского хозяйства Челябинской области и «Первое выставочное объединение».

Гостей праздника ожидает насыщенная программа. Зрители увидят разнообразие сельскохозяйственной техники: от энергонасыщенных тракторов до зерноперерабатывающих комплексов.

Компания Ростсельмаш для гостей выставки представит ряд агромашин.

Опрыскиватели RSM TS-3200 Satellite — надёжные и высокопроизводительные машины, которые могут вносить от 60 до 400 л на гектар при скорости движения до 15 км/ч. Норма внесения удобрений задается оператором и автоматически поддерживается на указанном уровне вне зависимости от изменения скорости движения.

Обязательный участник мероприятия — трактор RSM 2375, в посевную кампанию на Южном Урале эти тракторы показали высокие результаты. Стабильность и высокая производительность работы, экономия топлива, удобство обслуживания и комфорт механизатора — именно те характеристики, которые положительно отмечают аграрии.

«Приглашаем участников выставки в гости на наш стенд. Вы лично ознакомитесь с агромашинами, убедитесь в высоком уровне качества техники, оцените наше гостеприимство», — прокомментировал представитель компании Ростсельмаш.